Ree aangereden op Simmerwei Oudwoude

Publicatie: vr 12 oktober 2018 20.10 uur

OUDWOUDE - De brandweer van Kollum werd vrijdagavond opgeroepen door de meldkamer voor een dier te water aan de Simmerwei in Oudwoude.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek er een ree in een droge sloot te liggen. De ree is waarschijnlijk aangereden. De brandweer is na overleg met de politie weer teruggegaan naar de kazerne. De dierenambulance zal zich over de ree ontfermen.

