Vitens zet watertoren uit 1932 te koop

Publicatie: wo 10 oktober 2018 12.48 uur

LIPPENHUIZEN - De watertoren in Lippenhuizen staat te koop. Waterleidingbedrijf Vitens verkoopt de watertoren omdat deze niet meer een rol speelt in de distributie van drinkwater. Belangstellenden kunnen tot 16 november (17.00 uur) een bod doen op de karakteristieke toren ui 1932.

De watertoren is in een zakelijk-expressionistische stijl gebouwd en heeft een hoogte van ca. 44 meter. Het perceel heeft een oppervlakte van 2291 m2. De erfafscheiding van het terrein is gelijktijdig met de bouw van de toren in 1932 geconstrueerd en heeft tevens de status van rijksmonument.

Belangstellenden kunnen de toren bekijken op twee kijkdagen: donderdag 11 en donderdag 25 oktober, beide dagen van 12.00 tot 15.00 uur. Vitens maakte eerder al bekend bij de beoordeling van de biedingen niet alleen naar de prijs maar ook naar plannen voor een toekomstige bestemming te kijken.

www.vitens.com/zakelijk/vastgoed/watertoren-lippenhuizen