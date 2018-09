Glasplaat valt van kar van Drachtster (36)

Publicatie: vr 28 september 2018 13.15 uur

LEEUWARDEN - Op de Anne Vondelingweg in Leeuwarden is donderdag een glasplaat van een aanhanger gevallen. De politie werd rond 17.40 uur gebeld over het voorval. De glasplaat lag inmiddels versplinterd op de rijbaan.

De 36-jarige automobilist uit Drachten kreeg van de agenten een proces-verbaal voor de afvallende lading. Hij had de glasplaat niet goed op zijn aanhanger bevestigd. Na opruimen van het glas werd de rijbaan weer vrijgegeven.