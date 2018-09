G'dykster piraten op jacht naar groot geldbedrag

Publicatie: vr 28 september 2018 10.43 uur

GORREDIJK - Een marathon van vijf dagen. De Gorredijkster piraten gingen donderdagochtend los met hun radio uitzending waarbij ze zoveel mogelijk geld willen inzamelen voor woonzorgcentrum de Miente en Voltawerk. Er bestaat een grote wens om een duo scootmobiel aan te schaffen.

Voor de bewoners van het woonzorgcentrum was het donderdag feest. Ze kwamen langs in de feesttent aan de Stationsweg in Gorredijk. Daar genoten ze van de muziek en de plaatjes die ze hadden aan gevraagd. Aanstaande zaterdag zal er een inzameling worden gehouden bij Albert Heijn in Gorredijk. In de avond is er livemuziek in de feesttent.

Het eindbedrag van de actie zal maandag worden bekendgemaakt. De piraten zijn via de radio te ontvangen op de Fm band 105.6.

