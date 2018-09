Auto slaat over de kop op A7 bij Drachten

Publicatie: zo 23 september 2018 15.53 uur

DRACHTEN - Zondag omstreeks 14.50 uur is er een auto over de kop geslagen op de A7 bij Drachten. Door nog een onbekende oorzaak raakte een vrouw de macht over het stuur kwijt en sloeg met de auto over de kop.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bestuurster te controleren op verwondingen. De vrouw raakte niet gewond bij het ongeval. Door het incident, heeft de politie en Rijkswaterstaat de afslag richting Oosterwolde tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Berger BCF is ter plaatse gekomen om het voertuig te bergen.

