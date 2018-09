Start levensloopbestendige woningen Lioessens

Publicatie: wo 19 september 2018 17.55 uur

LIOESSENS - Woensdagmiddag heeft voormalig wethouder Wonen Albert van der Ploeg de starthandeling verricht voor de bouw van twee lenensloopbestendige woningen in Lioessens.

Tegen de stroom van de krimp in worden er door Thús Wonen twee woningen gebouwd in het kader van het project "It Nije Doarp Moarre-Ljussens". Vanuit de werkgroep werd nadrukkelijk de wens uitgesporken dat de woningen geschikt zouden zijn voor de ouderen uit het dorp.

De te bouwen levensloopbestendige woningen zijn bovendien de eerste gasloze huurwoningen van Thús wonen in de gemeente Dongeradeel.

Na jaren van vergaderen is het er nu toch van gekomen. Tettie Stiemsma en Gerben Teitsma uit Ljioessens, met nog dertien mensen in de commissie maakten zich hier hard voor.

Om half vijf werd door de plaatselijke aannemer een houtskelet wand met een verrijker geplaatst. Toen de wand op z'n plek stond onthulden Tettie Stiemsma en Gerben Teitsma een wand met 72 tekeningen die door de kinderen van de basisschool in het dorp waren gemaakt.

FOTONIEUWS