Rijksstraatweg in Hurdegaryp feestelijk geopend

Publicatie: za 15 september 2018 10.20 uur

HURDEGARYP - Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Rommert Dijk hebben vrijdagmiddag de Rijksstraatweg in Hurdegaryp officieel geopend. De weg is een tijd lang dicht geweest in verband met herinrichtingswerkzaamheden, onderdeel van het project Kansen in Kernen.

Hurdegaryp weer één geheel

Door de herinrichting is de Rijksstraatweg niet meer een weg die het dorp in tweeën scheidt, maar een weg die beide zijden verbindt. Om de weg officieel te openen hebben gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Rommert Dijk, samen met ruim 50 leerlingen van de basisscholen uit Hurdegaryp, het puzzelstuk met de nieuwe situatie tussen de oude situatie getrokken. Daarmee is de verbinding symbolisch weergeven.

Al in 2010 werd de basis gelegd voor de herinrichting van de Rijksstraatweg. Na een voortraject met belangrijke inbreng van de dorpsgemeenschap is in mei 2017 het definitief ontwerp vastgesteld. Vorig jaar is het werk aan de lokale aannemer C. van den Adel uit Burgum gegund en zijn zij voortvarend aan de slag gegaan. Alleen het stationsgebied moet nog aangepakt worden.