Dorpsfeest in Drachtstercompagnie

Publicatie: vr 14 september 2018 15.54 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Eens in de drie jaar is het feest in de Kompenije. Dit jaar vinden de festiviteiten plaats van 12 tot en met 16 september. Belangrijkste publiektrekker is zoals gebruikelijk de optocht van de versierde wagens.

Vrijdagmorgen ging de optocht van start om 10.15. Er stond veel publiek langs de hele route. De stoet is zaterdag ook nog te zien om 18.00 uur.

