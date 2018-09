Megaklus voor WoonFriesland in Burgum

Publicatie: vr 14 september 2018 12.16 uur

BURGUM - Het is zover. Een megaklus gaat van start in Burgum. WoonFriesland gaat aan de B. Steenhuisenlaan, B. Lohmanlaan en Westersingel in totaal 70 huurwoningen slopen. Hiervoor komen 76 energiezuinige, gasloze 'all electric' woningen voor in de plaats. Verder worden elders in Burgum 109 woningen verbeterd als het gaat om energie en onderhoud. Er is in totaal ruim 15 miljoen euro mee gemoeid.

De betreffende woningen in Burgum-West stammen uit de beginjaren '50 en voldoen niet meer aan de huidige eisen. De nieuwe huizen zijn zeer energiezuinig door zonnepanelen en goede isolatie. Ook zijn ze volledig gasloos: koken en verwarmen gebeurt door middel van elektriciteit. De woningen krijgen daardoor minimaal energielabel A; iets waar de bewoners direct van profiteren.

Bewoners keuzes

Ongeveer de helft van de bewoners van de 70 huidige woningen keert terug naar één van de nieuwe woningen. De bewoners die terugkeren, konden kiezen of ze een grote woonkamer willen of liever een bijkeuken op de begane grond. "Ook hebben wij samen met de bewoners de gevelkleuren uitgezocht. In een later stadium kunnen de huurders de tegelkleuren kiezen voor hun nieuwe badkamer, keuken en toilet. De achtertuinen van de 76 nieuwe woningen worden iets minder diep dan de huidige tuinen, waardoor er aan de achterkant meer ruimte is om te parkeren."

Sloop in etappes

"Voor de bewoners die terugkeren naar één van de nieuwbouwwoningen hebben wij tijdelijke wisselwoningen geregeld. De bewoners die niet terug willen keren, hebben nog niet allemaal een andere woning gevonden. Daarom gebeurt de sloop van de woningen in fasen. In december worden de laatste woningen gesloopt. Wij gaan ervan uit dat zij de eerste nieuwe woningen voor de zomer van 2019 kan overdragen aan hun nieuwe bewoners."

Werkzaamheden in 109 woningen

De 109 woningen in Burgum waar de werkzaamheden voor kwaliteitsverbetering, energiezuinigheid en onderhoud plaatsvinden, bevinden zich in de Burgemeester B. Lohmanlaan, de Learloaijersstrjitte, de Smidsstrjitte, de Iikmounewei, de Roggemounewei, de Minister van den Brinklaan en de J. Falkenastraat. Van dit rijtje zijn de woningen in de Burgemeester B. Lohmanlaan als eerste aan de beurt. Het werk is eind augustus gestart en duurt tot en met juli 2019.

Maatregelen voor comfort en duurzaamheid

Bij de maatregelen op het gebied van kwaliteitsverbetering valt te denken aan het vervangen van het keukenblok en het sanitair, het aanbrengen van mechanische ventilatie en waar nodig het verwijderen van asbest. De energetische maatregelen bestaan met name uit het aanbrengen van betere isolatie en het installeren van zonnepanelen op de daken. Het planmatig onderhoud betreft onder andere schilderwerk, herstel van houtrot en herstel van oud voegwerk.