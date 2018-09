Woningen tijdelijk ontruimd vanwege gaslucht

Publicatie: ma 10 september 2018 22.14 uur

DRACHTEN - Maandag omstreeks 20.32 uur zijn er drie woningen ontruimd aan De Wiel in Drachten.

De bewoners roken een sterke gaslucht en zijn direct uit de woning gegaan. In de vlucht naar buiten wist de bewoner nog een bewoner mee naar buiten te nemen: de hamster. De ter plaatse gekomen politie heeft de woningen van de beide buren ontruimd. De brandweer van Drachten deed metingen in de woning en troffen een gaslekkage in de kelder aan.

Liander is ter plaatse gekomen om het gas af te sluiten en het lek ter repareren. De bewoners konden na een klein uur hun woning weer in.