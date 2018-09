Grote brand verwoest loods in Boelenslaan

Publicatie: za 08 september 2018 11.59 uur

BOELENSLAAN - Zaterdagochtend omstreeks 03:13 uur werd de brandweer van Surhuisterveen en Drogeham gealarmeerd voor een brand aan de Stienstrawei.

De buurvrouw hoorde harde knallen en belde direct de brandweer. Bij aankomst van de brandweer bleek er brand te zijn in een loods achter een woning. Omdat de loods volledig in brand stond en er een auto in stond, werd er opgeschaald naar middelbrand.

De ter plaatse gekomen politie heeft de naast gelegen woningen ontruimd. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de meters hoge coniferen. Na een klein uur had de brandweer het vuur onder controle. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onbekend.De loods kan als verloren worden beschouwd.

FOTONIEUWS