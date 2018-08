Vrijspraak voor dreigend zwaaien met ijzeren staaf

Publicatie: wo 22 augustus 2018 13.50 uur

LEEUWARDEN - Een 32-jarige man uit Oosterwolde is woensdag vrijgesproken door de politierechter op de rechtbank in Leeuwarden. De man werd verdacht van het dreigend zwaaien met een ijzeren staaf en hij zou op iemand zijn ingereden met zijn auto.

Tijdens de zitting werden drie momenten beschreven op 4 januari 2018 in Oosterwolde. De man uit Oosterwolde leefde al lange tijd in onmin met twee broers die ook in Oosterwolde wonen. Zij kwamen hem opzoeken toen hij zijn moeder een bezoek bracht. Later zocht hij één van de broers op bij zijn woning. Toen deze een koevoet haalde, besloot hij achteruit weg te rijden. De broer had verklaard dat hij op hem inreed maar de gedaagde liet weten dat hij een andere kant opreed. De derde ontmoeting vond weer plaats in de straat van zijn moeder. Eén van de broers had een stok bij zich en daarop besloot de gedaagde een ijzeren staaf uit de kofferbak te halen.

Het was niet de eerste keer dat hij zich moest verantwoorden bij de politierechter. Hij werd in 2016 en 2017 veroordeeld voor een mishandeling en bedreiging. Ook toen speelden de broertjes een rol in de zaak. Deze keer liep het anders.

De politierechter had deze keer geen goed gevoel bij de aangifte: "Ik vermoed dat de broertjes mee hebben gekregen dat er een voorwaardelijke straf boven het hoofd hing (60 uur van veroordeling in 2017 red.). Ze hebben misschien geprobeerd u te triggeren." De verklaringen van getuigen liepen uiteen en ook bleef het onduidelijk of de broers bij elkaar in de auto zaten. De ene broer werd als getuige gehoord maar hij liet weten dat hij niets had gezien in het donker. "Bij verhoor geeft hij niet thuis. Er zal vast wat gebeurd zijn maar ik zie duidelijk dat de aangever u opzoekt."

Voor beide punten werd de man uit Oosterwolde vrijgesproken.