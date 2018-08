Side event in Dokkum begint nog later

Publicatie: ma 20 augustus 2018 10.33 uur

DOKKUM - Het side event (podiumactiviteiten) in Dokkum start ongeveer een uur voordat Maarten van der Weijden arriveert. De tijd werd telkens bijgesteld omdat hij er langer over doet dan gepland. Maarten van der Weijden zwemt in drie dagen de Elfstedentocht en begon zaterdagochtend in Leeuwarden. Zondagmiddag passeerde hij Harlingen en Franeker en hij ging vervolgens richting Dokkum.

Op dit moment is niet bekend hoe laat Maarten aankomt in Dokkum. Rond 10.25 uur passeerde hij Bartlehiem. Hij gaat nu richting Dokkum om vervolgens weer terug te komen naar Bartlehiem om daarna te finishen in Leeuwarden.