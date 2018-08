Voertuigen weggesleept bij treinstation Grou

Publicatie: vr 17 augustus 2018 13.16 uur

GROU - Om veiligheidsredenen zijn nabij het treinstation in Grou auto's weggesleept door de gemeente Leeuwarden. Heel veel mensen besloten om in Grou de trein te pakken naar het Reuzen evenement. Nadat het parkeerterrein vol kwam te staan, gingen mensen auto's parkeren op een nabijgelegen terrein. Een aantal auto's is daar weggehaald.

De gemeente Leeuwarden gaat zaterdag verkeersregelaars inzetten in Grou. De drukte op vrijdag was niet verwacht. De gemeente adviseert bezoekers om door te rijden naar Leeuwarden. Op de speciaal aangelegde parkeerterreinen bij Leeuwarden zou nog voldoende ruimte zijn.