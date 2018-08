Mannen opgepakt na vechtpartij in Leeuwarden

Publicatie: do 16 augustus 2018 15.37 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige man uit Tytsjerksteradiel en een 28-jarige man uit Achtkarspelen zijn woensdagnacht door de politie aangehouden op de Willemskade in Leeuwarden.

De agenten kwamen ter plaatse nadat er rond 5.15 uur een melding binnenkwam over een vechtpartij op de Willemskade. De politie had na aankomst nog geen goed beeld van wat er precies is gebeurd. Uiteindelijk werden de twee mannen aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor nader onderzoek.