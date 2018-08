N381 bij Appelscha dicht na ernstig ongeval

Publicatie: di 14 augustus 2018 10.37 uur

APPELSCHA - Op de N381 heeft dinsdagmorgen een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een auto en een vrachtauto kwamen ter hoogte van Appelscha met elkaar in botsing. Hierbij raakte een persoon gewond.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om te assisteren. Ook de traumahelikopter is ter plaatse gekomen. Een persoon is door de brandweer uit de auto bevrijd en is overdragen aan het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel.

De N381 was tijdelijk geheel afgesloten voor verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

FOTONIEUWS