Prijs van 1 miljoen euro valt in Achtkarspelen

Publicatie: za 11 augustus 2018 08.58 uur

BUITENPOST - De hoofdprijs van een miljoen euro in de Staatsloterij is vrijdagavond gevallen in de gemeente Achtkarspelen. Het is voor de derde keer op rij dat er in korte tijd een grote prijs in Friesland valt.

Het gaat om een persoon die abonnee is van de loterij. In juli won iemand uit de gemeente Kollumerland al de hoofdprijs van dertig jaar lang tienduizend euro per maand. En een gelukkige uit Tytsjerksteradiel won vorige maand ook een miljoen euro.

De jackpot van 7,9 miljoen euro is vrijdag niet gevallen.