Autobrand aan Engwerd in Drachten

Publicatie: wo 08 augustus 2018 09.21 uur

DRACHTEN - Dinsdagnacht omstreeks 02.00 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een autobrand op de Engwerd in Drachten.

Een alerte buurtbewoner die zag dat de auto in brand stond, heeft de hulpdiensten gealarmeerd. Hij heeft samen met de politie de auto achteruit geduwd, zodat de auto's die naast de brandende auto stonden geen gevaar meer liepen. De brandweer heeft de motorkap van de auto opengebroken en heeft de auto afgeblust.

De politie heeft met verschillende buurtbewoners gesproken of ze mogelijk iets verdachts hebben gezien. Forensische Opsporing zal woensdag ter plaatse komen om te gaan onderzoeken of er sprake is van brandstichting. Het gebied rondom het brandende voertuig is afgezet en mag niet worden betreden. Een berger zal op een later tijdstip, wanneer het onderzoek is afgerond, het voertuig afslepen.