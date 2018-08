Veel gezelligheid op uitverkochte festivalmiddag

Publicatie: ma 06 augustus 2018 17.21 uur

DE VEENHOOP - De zondagmiddag is sinds jaren de 'reunie'middag van het festival geworden. De dag was dan ook al snel uitverkocht. Ruim 4000 bezoekers genoten van de sfeer, bands en het koude bier.

Op de podia stonden uiteenlopende bands. Van stevige rock tot pop en Nederlandstalig. Zo kon met herinneringen ophalen met optredens van Jacques Herb en Just a little bit more (Ex Dolly Dots). Voor de jongere bezoekers waren er optredens van De Doelleazen en de Hantsjegauwers, een samengestelde band met o.a. leden van De Hûnekop.

Maandagavond wordt het festival afgesloten met optredens van Alice Springs en Bökkers.

FOTONIEUWS