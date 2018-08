Vrouw slaat man bloedneus na vervelende opmerking

Publicatie: vr 03 augustus 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - Toen haar vriendin op 2 december vorig jaar bij de kantine van Harkemase Boys door een man denigrerend werd aangesproken, bedacht een 44-jarige inwoonster van Harkema zich geen moment. Ze zag dat haar vriendin behoorlijk aangedaan was door wat er was gezegd en stapte op de man af. Zelf zei ze dat ze geprobeerd had de man een klap te geven, maar dat dat niet was gelukt omdat er iemand tussen stond. De man had aangifte gedaan van mishandeling: de vrouw zou hem een bloedneus hebben geslagen.

Onheus bejegenen

Vrijdag op de zitting van politierechter Christine Koelman draaide de Harkemase er niet omheen: de volgende keer als iemand haar vriendin onheus zou bejegenen, zou ze er zo weer op afstappen. Maar ze bleef volhouden dat ze de man niet had geraakt. Het slachtoffer en een paar getuigen hadden iets anders verklaard: de vrouw zou wel degelijk raak hebben geslagen. Een getuige had zelfs gezien dat de neus van het slachtoffer als gevolg van de klap scheef stond.

Vervelend staartje

De avond had nog een vervelend staartje voor de Harkemase: omdat haar werd verweten dat zij een gezellige avond had verpest, zou ze in elkaar zijn geslagen en -buiten westen- naar de bestuurskamer zijn gedragen. 'Daar werd ik wakker', zei de vrouw. Ze had geen aangifte gedaan omdat ze niet wist wie haar had mishandeld. Officier van justitie Rein Meinderts oordeelde dat het mishandelen van de man bewezen kon worden. Maar hij hield wel rekening met de speciale omstandigheden van het geval.

Onaardige dingen

Dat deed de rechter ook. 'Ik geloof wel dat het slachtoffer hele onaardige en beledigende dingen tegen uw vriendin heeft gezegd. En ik kan mij heel goed voorstellen dat u het op wilt nemen voor uw vriendin. Ik kan mij zelfs voorstellen dat u zo kwaad bent, dat u zin hebt om die man een klap te verkopen. Maar het mag niet', zei Koelman. Zij veroordeelde de Harkemase tot een geheel voorwaardelijke boete van 250 euro.

Deels eigen schuld

De schadeclaim van het slachtoffer, 400 euro voor gederfde inkomsten en 400 euro smartengeld, werd niet toegewezen. De rechter hield net als de officier rekening met de rol van de man, die volgens Meinderts nogal tergend bezig was geweest. Dat de situatie was geëscaleerd, was deels zijn eigen schuld, vond de officier. Koelman stak de vrouw aan het eind van de zitting toch nog een beetje een hart onder de riem: 'Ik vind het heel mooi dat u voor uw vriendin bent opgekomen, maar de volgende keer moet u het anders doen'.