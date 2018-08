Hardleerse Noardburgumer voor vijfde keer betrapt

Publicatie: vr 03 augustus 2018 10.19 uur

LEEUWARDEN - De bestuurder van een bromfiets is donderdagmiddag opgepakt door de politie. Hij werd voor de vijfde keer gepakt voor het rijden zonder rijbewijs.

Agenten zagen de 25-jarige man uit Noardburgum rijden op de Professor Mr P.S. Gebrandyweg in Leeuwarden. Hij werd bij een tankstation aan de kant gezet. Behalve dat hij geen rijbewijs heeft, bleek hij ook onder invloed te zijn van THC en Amfetamine, dit bleek uit een speekseltest.

In de scooter werden ook nog flesjes GHB aangetroffen. De GHB werd in beslag genomen, evenals de scooter omdat de man al voor de vijfde keer zonder rijbewijs werd gepakt. De man is aangehouden.