Officier: slachtoffer straatroof (70) is 'heldin'

Publicatie: do 02 augustus 2018 12.45 uur

LEEUWARDEN - Een 70-jarige vrouw uit Drachten werd op 8 mei slachtoffer van een straatroof. Net nadat ze geld had gepind, rukte een 41-jarige plaatsgenoot de vrouw hardhandig haar tas uit de handen. Officier van justitie Roelof de Graaf eiste donderdag zes maanden cel en drie maanden voorwaardelijk. De Drachtster liep in twee verschillende proeftijden, hij had een maand en vijf maanden voorwaardelijke celstraf boven zijn hoofd hangen. De Graaf wil dat de man die twee straffen alsnog uitzit.

Lichtgewond

De officier ergerde zich zichtbaar aan de houding van de verdachte, die de schuld van alles wat hij had gedaan vooral buiten zichzelf leek neer te leggen. Toen hij de tas pikte, was hij was onder invloed. 'Van drank en middelen. Anders had ik het niet gedaan', zei hij. Hij moest geld hebben om drugs -cocaïne- te scoren. Terwijl hij rondjes door Drachten fietste, zag hij een 70-jarige vrouw bij de ABN Amro-bank aan de Burgemeester Wuiteweg geld pinnen. Hij wachtte tot ze klaar was en rukte de vrouw de tas uit haar handen. Omdat ze de tas stevig vasthield, raakte het bejaarde slactoffer lichtgewond aan haar hand.

Bewakingsbeelden

Een personeelslid van de bank sprong in de auto en zette de achtervolging in. De bankemployee moest de achtervolging staken toen de Drachtster langs een paar paaltjes fietste. De buit was niet bijzonder groot, de bejaarde vrouw had het geld dat ze had gepind nog in haar andere hand. De verdachte werd op bewakingsbeelden herkend. Aanvankelijk ontkende hij, maar uiteindelijk legde hij bij de politie een bekennende verklaring af. Hij verbleef destijds bij de GGZ, afdeling begeleid wonen, nadat hij eerst al een poos in een afkickkliniek had gezeten.

Excuusbrief

'Ik had gewoon een terugval', aldus de verdachte. De portemonnee van de oude vrouw werd teruggevonden in de berging van het GGZ-pand. De Drachtster zit nu opnieuw in een kliniek, wederom om af te kicken. Hij heeft het slachtoffer een excuusbrief gestuurd en hij wil met haar in gesprek gaan. 'Ik wil laten zien dat ik een heel ander persoon ben'. Als hij uitbehandeld is, wil hij aan het werk. Hij heeft een schuld van 30.000 euro die hij weg moet werken. Het is nog maar de vraag of de reclassering daarmee akkoord gaat. Daar wil men dat de man na de kliniek in een beschermde woonvorm komt en de reclassering wil afspraken maken over de dagbesteding.

'Oude vrouw is een heldin'

De officier had het idee dat de Drachtster zijn eigen problemen veel belangrijker vond dan wat hij het slachtoffer heeft aangedaan.'Die mevrouw heeft niks met uw problemen te maken. We hebben het hier de hele tijd over de verdachte, we zouden het eigenlijk over het slachtoffer moeten hebben. Ze is zelfs nog achter hem aangerend. Die vrouw is een heldin', zei de officier. De Graaf had 'geen enkel begrip' voor de problemen van de verdachte. Wat de officier betrof straft de rechtbank de Drachtster af en gaat hij zes maanden zitten, plus de zes maanden die nog op de lat stonden.

De Leeuwarder rechtbank doet op 16 augustus uitspraak.