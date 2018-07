Oudste man van Nederland viert verjaardag

Publicatie: za 28 juli 2018 14.40 uur

DAMWâLD - Zaterdag is de heer Eelke Bakker uit Dokkum 108 jaar geworden. Hij vierde zijn verjaardag bij zijn zoon en schoondochter in Damwâld, waar zijn familie een groot tuinfeest voor hem hadden geregeld.

De heer Bakker is in 1910 geboren op Ameland en is de oudst levende man van Nederland. Ondanks zijn hoge leeftijd heeft hij nog geen leesbril nodig en ook gebruikt hij nog geen loopstok of een rollator.

Burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel zocht de heer Bakker op in Damwâld om hem met dit heigelijke feit te feliciteren.

Fotonieuws volgt zaterdagavond/zondag