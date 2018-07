Brandweer blust bermbrand langs Centrale As

Publicatie: ma 23 juli 2018 14.06 uur

DE TIKE - De brandweer van Drachten heeft maandagmiddag een bermbrand langs de Hearrewei geblust. Een wielrenner uit Damwâld zag de brand en besloot de brandweer te bellen. Als de wind aanwakkerde, waren de vlammen enkele meters hoog.

De brandweer is via de Centrale As ter plaatse gekomen. De brand was in enkele minuten geblust.