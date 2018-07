Neerslagtekort eind juli boven recordjaar 1976

Publicatie: ma 23 juli 2018 11.50 uur

BURGUM - Deze juli-maand wordt waarschijnlijk recordweinig regen gemeten. Er viel landelijk gezien nauwelijks regen (1,5 mm). Tot aan het einde van de maand komt hier naar verwachting van Weeronline slechts 1-10 mm bij. Het record voor de kleinste hoeveelheid regen in juli staat nu nog op het jaar 1921 met 16 mm. Normaal valt in juli 78 mm regen.

In Burgum viel al meer dan 30 dagen geen regen. In de gehele maand juni viel landelijk gemiddeld 29 mm tegen 68 normaal. In De Bilt was sprake van een record met 11,8 mm. Het uitblijven van regen is niet de enige reden dat de droogte zo toeslaat in ons land. Er is ook al maandenlang sprake van veel verdamping door hoge temperaturen in combinatie met veel zonneschijn. (= neerslagtekort)

Op een zonnige dag verdampt gemiddeld 5 mm vocht per dag, terwijl er niets valt. Komende week is het zeer warm met in het binnenland tropische temperaturen en zal 5-7 mm per dag verdampen. Slechts zeer lokaal kan het een keer tot een bui komen. Het tekort stijgt en is op 25 juli vergelijkbaar met 1976. Aan het eind van de maand is het neerslagtekort met circa 275 mm groter dan in 1976. Toen was het tekort op 31 juli 267 mm.

Of de droogte uiteindelijk net zo ernstig wordt of erger dan in 1976 hangt af van het verloop in augustus. In 1976 was het in augustus kurkdroog, zeer zonnig en warm. Hierdoor liep het tekort op naar 363 mm. Ook in andere jaren kwam de ergste droogte pas in augustus.

Hieronder de top-10 met maximale neerslagtekorten van het KNMI:

1976: 363 mm 1959: 354 mm 1911: 328 mm 1921: 322 mm 1947: 299 mm 1929: 250 mm 2018: 238 mm (stand 20-7 om 10:00 uur) 1949: 238 mm 1989: 235 mm 2003: 230 mm

Droogte in 1976 anders van opbouw

In 1976 was het in deze tijd van het jaar dus ongeveer even droog als het nu is. Toch vielen toen in juni en juli nog tientallen millimeters regen. Dit werd echter gecompenseerd door een zeer hoge verdamping tijdens een hevige hittegolf die duurde van 23 juni tot en met 9 juli. De lente verliep toen bovendien veel droger dan dit jaar.

Het is dit jaar al wel lange tijd zeer warm, maar de extreme hitte bleef tot dusver uit. Pas komende week wordt het op grote schaal tropisch warm (30-33 graden). Ter vergelijk: in 1976 stond de teller van tropische dagen in De Bilt op 20 juli al op 13, terwijl 2018 tot dusver slechts één officiële tropische dag telt (29 mei). Het aantal zomerse dagen (25 graden of meer) is vergelijkbaar: 30 in 1976 en 33 in 2018.