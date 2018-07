Aannemer: 'oplossing voor brug Burgum nabij'

Publicatie: wo 18 juli 2018 20.35 uur

BURGUM - De problemen met de brug in Burgum zijn hopelijk vanaf deze week verleden tijd. "We hopen het voor het einde van de week opgelost te hebben" dat zegt Piet van Krimpen van de aannemerscombinatie die de brug nog altijd in het beheer heeft.

Woensdagavond werd door twee monteurs een laatste aanpassing gedaan aan een sensor. Het huidige probleem zou te maken hebben met de warmte waardoor de brug uitzet en de sensor niet goed werkt (zie video).

De provincie Fryslân hoopt met de aannemer dat de brug vanaf heden geen storingen zal vertonen. Ondanks dat zijn er wel meer voorzorgsmaatregelen getroffen. Er staat vanaf heden onder andere een lichtkar aan de zijde van Sumar. Deze kan op afstand bediend worden en hierop wordt aangegeven dat de brug in storing staat als er zich opnieuw een storing voordoet. Op deze wijze hoeft het verkeer niet nodeloos heen en weer te rijden bij een storing.