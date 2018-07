Kinderkermis en ballonnenclown in Burgum

Publicatie: wo 18 juli 2018 11.05 uur

BURGUM - Zaterdag 21 juli is het feest in het centrum van Burgum. Op deze dag wordt gevierd dat de werkzaamheden aan de doorgaande weg van Burgum eindelijk zijn afgerond. Na anderhalf jaar is de weg omgebouwd tot een 'dorpsweg'. De weg wordt donderdag 19 juli officieel geopend en zaterdag zal het feest zijn in het centrum van Burgum.

Het feest in de Schoolstraat en op het Hendrik Bulthuisplein in Burgum begint zaterdag om 10.00 uur. Er is van alles te doen. Zo rijdt er een treintje, 'tovert' clown Auke met ballonnen en zingt cowboy Billy de sterren van de hemel. Of neem een hapje van een knalroze suikerspin. Daarnaast is er een kinderkermis met een zweefmolen, een ballenbak, springkussens, een draaimolen en de oudere kinderen kunnen zich vermaken in de bungee jump. Alle attracties zijn gratis en natuurlijk zijn alle winkels open.