Lagere straffen voor malafide puppyhandelaren

Publicatie: do 12 juli 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - Twee malafide puppyhandelaren zijn door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot werkstraffen De twee boden de pups aan op Marktplaats en vervalsten vaccinatieboekjes met zgn handtekeningen en stempels van dierenartsen. Mensen die de puppy's aanschaften werden opgescheept met zieke dieren.

Een 21-jarige Drachtster kreeg een werkstraf van 240 uur plus 6 maand cel voorwaardelijk. Hij is het langst van de twee doorgegaan met de handel. Een 26-jarige Leeuwarder, de voormalige partner van de eerste verdachte, kreeg een werkstraf van 80 uur. Het Openbaar Ministerie (OM) had celstraffen van 10 en 5 maanden geweest. De rechtbank liet in het voordeel van de verdachten meewegen dat ze veel hinder hebben onder vonden van de vele publiciteit rond de zaak. De twee moeten aan tien gedupeerden meer dan 8000 euro aan schadevergoedingen betalen.

Later meer hierover.