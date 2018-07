Gemeente Kollumerland in het teken van afscheid

Publicatie: vr 06 juli 2018 07.10 uur

KOLLUM - Vanaf 1 januari 2019 gaat de gemeente Kollumerland c.a. samen met de gemeenten Dongeradeel en Ferwerderadiel. Hiermee ontstaat de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. In bijna alle dorpen in Kollumerland worden dit jaar activiteiten georganiseerd die in het teken staan van het afscheid van de gemeente.

In de dorpen Westergeest, Aldwâld en Triemen is bijvoorbeeld eind vorig jaar het initiatief gestart om een festival te organiseren dat het WAT-Festival is gaan heten (Westergeest-Aldwâld-Triemen). Dit festival wordt gehouden van 13 t/m 15 juli met optreden van diverse artiesten. Munnekezijl organiseert later dit jaar een evenement waarin het dorp helemaal wordt omgetoverd in Dickens-sfeer.

Speciaal gemeentelijk afscheidsprogramma

Op vrijdag 14 december organiseert de gemeente Kollumerland c.a. een speciaal afscheidsprogramma. Op dit moment wordt nog volop aan het programma gewerkt door een werkgroep. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Het is de bedoeling dat op zaterdag 15 december 2018 alle dorpen van de gemeente in het teken staan van het afscheid van de gemeente. Elk dorp kan hier op zijn eigen manier een invulling aan geven.