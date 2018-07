Drachtster (42) schopt vriendin een gebroken pols

Publicatie: ma 02 juli 2018 16.00 uur

LEEUWARDEN - Wegens het mishandelen, bedreigen en stalken van zijn ex-vriendin is een Drachtster (42) maandag door politierechter Hessel Schuth veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur waarvan de helft voorwaardelijk. De mishandeling dateerde al van 2014, toen had de Drachtster zijn -toenmalige- vriendin een gebroken pols bezorgd. De man had de vrouw met zijn zware werkschoen tegen de arm getrapt.

Zelfverdediging

De Drachtster beweerde dat hij uit zelfverdediging had gehandeld. 'Ze begon te trappen en dreef mij in een hoekje. Ze trapte mij en ik heb haar op dezelfde manier teruggetrapt', zei hij. Hij voegde er aan toe dat hij zijn vriendin ook zelf naar het ziekenhuis had gebracht. Nadat de relatie in april 2016 tot een einde kwam, had hij vanaf medio dat jaar zijn ex dreigende sms'jes gestuurd. Zo dreigde hij met 'een gezinsdrama' en bedreigde hij zijn ex met de dood.

Anoniem gebeld

Ook dat ontkende de Drachtster niet, maar hij had zo zijn redenen. 'Ze heeft me kapotgemaakt, bestolen, besodemieterd. Zij heeft mij zoveel afgenomen'. Ook ontkende hij niet dat hij zijn ex meermaals anoniem heeft gebeld en haar heeft opgezocht. 'Ik ben alles kwijt, ik was mezelf niet meer', verzuchtte de Drachtster. Volgens de reclassering is sprake van verslavingsproblematiek, de man zou eigenlijk behandeld moeten worden.

Contactverbod

De rechter bepaalde dat dat ook moet gebeuren: de Drachtster moet zich laten onderzoeken om te kijken wat er precies met hem aan de hand is. Daarna kan een behandeling volgen, als de reclassering dat nodig vindt. Verder mag hij geen contact opnemen met zijn ex en haar zoontje en mag hij ook niet in de straat komen waar zijn ex woont. Hij moet ook nog eens 250 euro smartengeld betalen. Daar was hij het duidelijk niet mee eens. 'Ik betaal geen cent', had hij al eerder gezegd.