Onderzoek betasting vrouw op Ameland volop gaande

Publicatie: vr 29 juni 2018 14.30 uur

NES (AMELAND) - De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht in verband met de zaak in Nes, waarbij een vrouw recentelijk door een groepje jongens werd belaagd en betast. Dat gebeurde in het weekend van 16 en 17 juni op de Kardinaal de Jongweg in Nes. De vrouw zou in de nacht tussen 3.30 en 5.00 uur zijn lastiggevallen door drie of vier Nederlands sprekende jongens. De politie begon meteen een uitgebreid onderzoek naar de belaging en betasting van de vrouw.

Op dit moment is het onderzoek niet afgerond, omdat er geen verdachten zijn aangehouden. Een woordvoerder laat weten dat de politie de jongens nog niet heeft kunnen achterhalen. In de zaak Nes hebben zich bovendien geen getuigen gemeld. De politie zoekt naar meer informatie. In het weekend van 16 en 17 juni werd tevens het Beach Rugby Festival gehouden op het strand bij Nes, wat veel jongeren trok.

Eventuele getuigen van het vooral in Nes kunnen contact opnemen met de politie via 0900 - 8844