Fietsster gewond bij ongeval op Ameland

Publicatie: vr 29 juni 2018 09.20 uur

BALLUM - Een oudere vrouw is donderdagmiddag gewond geraakt bij een fietsongeval op de Gerrit Kosterweg ter hoogte van Hotel Nobel in Ballum op Ameland.

De exacte oorzaak van het ongeval is onbekend. Het slachtoffer was met haar echtgenoot onderweg, toen ze plotseling de macht over het stuur verloor en ten val kwam. Politie en ambulance kwamen ter plaatse.

Het slachtoffer is met onder meer letsel aan haar hoofd met de helikopter naar het ziekenhuis in Leeuwarden overgebracht.