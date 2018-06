Rechtbank kondigt schouw aan in De Westereen

Publicatie: do 28 juni 2018 12.22 uur

DE WESTEREEN - De rechtbank gaat vrijdagavond 29 juni rond 21.30 uur een schouw houden op de plek waar het lichaam van Tjeerd van Seggeren werd gevonden. Publiek en pers zijn bij de schouw niet welkom en ook het maken van beeeld- of geluidsopnames is ter plaatse niet toegestaan.

Aanrijding

Tjeerd van Seggeren (37) kwam in de nacht van 8 op 9 juli door geweld om het leven. Hij had die avond een festival in De Westereen bezocht. Zijn levenloze lichaam werd achter een bomenrij aan de Fugelsang gevonden. Op basis van de verwondingen werd in eerste instantie gedacht aan een aanrijding. Van dat scenario is het Openbaar Ministerie (OM) inmiddels afgestapt. In de omgeving van de plaats delict zijn geen sporen aangetroffen die daarop duiden.

Meerdere personen

Omdat Van Seggeren zware verwondingen had op het lichaam en aan het hoofd, denkt het OM denkt dat hij door geweld om het leven is gebracht. Dat zou gebeurd kunnen zijn door één persoon -de verdachte- of meerdere personen. Die laatste optie houdt het OM nog steeds open. Eind december werd de weduwe van Van Seggeren opgepakt, een paar dagen voor ze met de kinderen zou vertrekken naar Duitsland, haar geboorteland. Volgens het OM zou zij verschillende motieven kunnen hebben om haar man om het leven te brengen. Zo zou er sprake zijn geweest van relatieproblemen.

Scheiden

Scheiden zou nadelige financiële consequenties hebben. Bovendien zou Van Seggeren een levensverzekering van 600.000 euro hebben afgesloten. Ook zou Van Seggeren voor zijn dood gezegd hebben dat zijn vrouw geprobeerd zou hebben hem te vergiftigen. Op basis van de gegevens van Google Timeline blijkt dat de telefoon van de verdachte omstreeks het vermoedelijke tijdstip van overlijden vlakbij de mobiel van Van Seggeren is geweest. Op zijn kleding zijn dna-sporen van de vrouw aangetroffen. Bovendien zijn op de schedel van het slachtoffer verfsporen gevonden die overeenkomen met verfdeeltjes die in de Mercedes van de verdachte zijn aangetroffen. Ook heeft de vrouw volgens de rechtbank 'inconsistente verklaringen' afgelegd.

In september zal er waarschijnlijk een regiezitting plaatsvinden, een exacte datum is nog niet bekend. Op 22 augustus staat wel een zitting gepland, 's middags om drie uur. Ook die zitting zal pro forma zijn.