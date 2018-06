Anderhalve ton voor tijdelijke raadszaal

Publicatie: ma 25 juni 2018 15.33 uur

KOLLUM - De raadszaal in Kollum wordt voor bijna anderhalve ton verbouwd om de nieuwe gemeenteraad er een tijdelijk onderkomen te geven. Dat blijkt uit een presentatie van de architect, die opdracht kreeg om een nieuwe inrichting te ontwerpen. De totaalkosten van de verbouw van de raadzaal, inclusief de nieuwe vergaderopstelling met audio/visuele apparatuur worden geraamd op een bedrag groot € 141.145,79. Uitgangspunt is dat het een tijdelijke situatie betreft, zo'n 4 tot 6 jaar.

De gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân bestaat uit 29 personen. Binnen de bestaande gemeentehuizen kan een raad van deze omvang niet worden onder gebracht. Er zijn daarom een aantal bouwkundige aanpassingen nodig in de raadszaal in Kollum, zoals het verplaatsen van een glaswand en egalisatie van de vloer.‘Van Manen en Zwart architecten’, verantwoordelijk voor de architectuur van zowel het gemeentehuis in Kollum als de nieuwe raadszaal in de gemeente Waadhoeke te Franeker, is gevraagd het ontwerp te maken.

Er zal gebruik gemaakt worden van een viertal interruptiemicrofoons in plaats van microfoons op de tafels. Net als in Drachten, Leeuwarden en Franeker is gekozen voor een opstelling in dubbele rijen. De werkzaamheden staan ingepland in de periode vanaf 11 juli tot 12 september.