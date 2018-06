Bejaard echtpaar overvallen in Oosterwolde

Publicatie: vr 22 juni 2018 08.03 uur

OOSTERWOLDE - Een bejaard echtpaar (om en nabij de 90 jaar oud) is vrijdagnacht overvallen in hun woning aan de Logten in Oosterwolde. De overval vond omstreeks 5.15 uur plaats en de overvallers waren twee mannen van zo'n 20-25 jaar oud.

Bij de overval werd de auto van de slachtoffers buitgemaakt. Deze werd even later teruggevonden aan de Veenhof in Oosterwolde. Wat er nog meer buit is gemaakt tijdens de overval is nog onbekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

