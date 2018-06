Mevrouw Kootstra-Koopmans 102 jaar oud

Publicatie: ma 18 juni 2018 11.41 uur

SURHUISTERVEEN - Mevrouw Kootstra-Koopmans 102 jaar oud



Maandag 18 juni 2018 mag mevrouw Hinke Kootstra-Koopmans uit Surhuisterveen maar liefst 102 kaarsjes uitblazen. Burgemeester Gerben Gerbrandy bezoekt haar die dag om haar te feliciteren.



Mevrouw Kootstra-Koopmans is op 18 juni 1916 geboren in Harkema. Mevrouw is het tweede kind uit een gezin van vier dochters. Een zusje is op jonge leeftijd overleden. Mevrouw is geboren met een gehoorbeperking. Later is ze hieraan in Assen geopereerd en volledig hersteld. In 1968 is mevrouw getrouwd. Samen met haar man Teye hadden ze een gelukkig leven op de boerderij in Harkema. Haar hobby’s destijds waren fietsen en heerlijk koken voor haar man. Ook paste ze op buurtkinderen. Na het overlijden van haar man heeft mevrouw nog 4 jaar alleen in Harkema gewoond.



Nu woont ze alweer 13 jaar in Surhuisterveen in ’t Suyderhuys. Mevrouw haar nicht en andere familie brengen regelmatig een bezoek. Haar verjaardag zal in kleine kring in ’t Suyderhuys worden gevierd.