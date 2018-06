Brand in loods op terrein gem. Smallingerland

Publicatie: do 14 juni 2018 08.07 uur

DRACHTEN - Woensdagnacht omstreeks 5.45 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand op de Tussendiepen. Bij aankomst bleek er brand te zijn in een loods welke achter op het terrein van de Gemeente Smallingerland staat.

Bij de brand was sprake van forse rookontwikkeling. Omdat de politie als eerste ter plaatse was en hoorde dat de brand gepaard ging met veel geknetter, wat mogelijk op asbest duid, werd er besloten om de Tussendiepen ruim af te sluiten en een naastgelegen pand te ontruimen.

De brand is door een onbekende oorzaak vermoedelijk ontstaan in het dak. Medewerkers van de gemeente Smallingerland hadden ook geen idee hoe de brand kon ontstaan, omdat het volgens hun een lege loods betrof. De brandweer had de brand snel onder controle. Wel werd er bevestigd door de politie dat er asbest is vrijgekomen, maar door de snelle inzet van de brandweer werd voorkomen dat de asbest zich kon verspreidden. Stichting Salvage is ter plaatse om de schade in kaart te brengen.

