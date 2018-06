Dodelijke schietpartij Oosterwolde: 12 jaar en tbs

Publicatie: wo 13 juni 2018 14.09 uur

LEEUWARDEN - De 59-jarige Oosterwoldenaar die in de nacht van 26 op 27 augustus vorig jaar de 51-jarige Tehvid Huzejrovic doodschoot, is woensdag door de rechtbank in Leeuwarden wegens moord veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De rechtbank acht bewezen dat de Oosterwoldenaar het slachtoffer met voorbedachte rade om het leven heeft gebracht.

Willens en wetens

Tijdens een ruzie over de woning, eigendom van het latere slachtoffer, was de Oosterwoldenaar de kamer uitgelopen. Even later kwam hij terug met een pistool in de hand, dat hij onder zijn bed had verstopt. Hij vuurde een vijftal schoten af op het slachtoffer, die op de bank zat. De man werd dodelijk geraakt, in de borst en in de buik. De Oosterwoldenaar had eerder al aangekondigd dat hij het slachtoffer dood zou schieten. Omdat hij de kamer uit is geweest en even later terug te komen met een vuurwapen, gaat de rechtbank er vanuit dat hij een plan had en het slachtoffer 'willens en wetens' om het leven heeft gebracht.

Verklaringen betrouwbaar

De Oosterwoldenaar verklaarde in eerste instantie dat drie personen de woning binnen waren gedrongen en het slachtoffer hadden neergeschoten. Later verklaarde hij dat het slachtoffer zichzelf tijdens een worsteling had neergeschoten. Ook dat geloofde de rechtbank niet. De verklaringen van twee getuigen, een vrouw en de broer van de Oosterwoldenaar, noemde de rechtbank 'betrouwbaar'. Beide getuigen hadden verklaard dat de verdachte het slachtoffer had neergeschoten. De Oosterwoldenaar werd verder veroordeeld voor verboden wapenbezit en het bedreigen van zijn broer. Ook daarbij had hij een vuurwapen gebruikt.

Persoonlijkheidsstoornis

De Oosterwoldenaar is verminderd toerekeningsvatbaar. Deskundigen stelden vast dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft met anti-sociale en narcistische trekken. Omdat de kans op herhaling volgens de deskundigen groot is, moet hij verplicht behandeld worden. De Oosterwoldenaar heeft een strafblad, hij werd op 16 mei vorig jaar veroordeeld tot 101 dagen cel plus 139 dagen voorwaardelijk, omdat hij in de kringloopwinkel in Drachten iemand met een mes had gestoken. Omdat hij nog steeds in de proeftijd liep, krijgt hij die 139 dagen alsnog, bovenop de 12 jaar voor de schietpartij.