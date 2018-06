Valse kredietaanvraag: bankrekening stopgezet

LEEUWARDEN - Met wat creatief plak- en knipwerk probeerde een 28-jarige inwoonster van Buitenpost in november vorig jaar een lening van ruim 8000 euro los te weken bij een kredietverstrekker uit het zuiden des lands. De vrouw had een afschrift van haar Rabo-rekening aangepast en een loonstrook van haar oude werkgever vervalst, zodat het leek dat ze een baan had. Die had ze niet, ze was net zonder werk komen te zitten, maar ze had wel geld nodig om van haar schulden af te komen.

Vrijdag werd de vrouw door politierechter Klaas Bunk bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. De vrouw had de papieren met behulp van het tekstprogramma Word bewerkt. De kredietverstrekker rook onraad en stuurde het formulier door naar de Rabobank om het te laten verifiëren. De bank meldde dat de gegevens niet klopten en dat de Buitenpostse eigenhandig posten op het afschrift had gezet.

'Ik dacht ik los het zelf wel even op', had de vrouw tegen de politie gezegd. Ze had zichzelf danig in de nesten gewerkt. Niet alleen werd de kredietaanvraag geweigerd, de financiële instelling deed aangifte van valsheid in geschrifte. Ook raakte de vrouw haar rekening bij de Rabobank kwijt. Omdat ze 'onethisch' had gehandeld, had de bank de rekening stopgezet.