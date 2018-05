Dader gezocht illegale asbeststort Munnekezijl

Publicatie: di 29 mei 2018 12.48 uur

MUNNEKEZIJL - De gemeente Kollumerland is op zoek naar de dader(s) van de illegale asbeststort op de Hooge Zuidwal bij Munnekezijl. Op een terrein, gehuurd door de proefboerderij, is tussen de 200 en 250 m2 asbest gestort.

Volgens de beheerder van de proefboerderij, de heer Philip Kramer, is de stort gedaan tussen zaterdag 26 mei 21.00 uur en zondag 27 mei 06.00 uur. Toen hij zaterdagavond langs de mestopslagplaats van de proefboerderij reed, lag er nog geen asbest. Zondagmorgen werd hij door een medewerker van Staatsbosbeheer gebeld. De medewerker had om 06.00 uur gezien dat er asbest gedumpt was. Vandaar dat de tijd van dumpen goed kan worden aangegeven. De asbest is zeer waarschijnlijk vervoerd met een kiepaanhanger. Dat is op te maken uit de manier van storten. Gezien de hoeveelheid, moet dat een grote kiepaanhanger geweest zijn. De heer Kramer heeft een melding gedaan bij de politie.

Wordt er geen dader gevonden, dan draait de proefboerderij op voor de opruimkosten. Dat zal zo'n 4000 tot 5000 euro gaan kosten.

De camerabeelden van de omgeving worden opgevraagd. Er zullen ook vast getuigen zijn. Een dergelijk vervoer valt wel op, zeker tussen de eerder genoemde tijd. Op die route komen ook veel fietsers. Bovendien wordt verwacht dat de dader redelijk in de buurt moet wonen. Een dergelijke vracht wordt meestal niet zo ver vervoerd. Wellicht heeft iemand gezien dat de asbest op de wagen werd geladen. Het vermoeden bestaat dat het afkomstig is van een varkens- of kippenhok.

Getuigen kunnen zich melden bij de gemeente via het e-mailadres r.fonk@ddfk.nl of via het telefoonnummer 06 51 80 87 27. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Uiteraard kunt u zich ook melden bij de politie. De dader kan zich zelf ook melden bij de politie en daarmee zijn of haar verantwoordelijkheid nemen. De dader zadelt een ander dan niet met ongevraagde kosten op.