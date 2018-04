Drachtster opgepakt voor aanranding meisjes

Publicatie: zo 29 april 2018 09.37 uur

DRACHTEN - Een 45-jarige man uit Drachten is vrijdagavond door de politie aangehouden op verdenking van de aanranding van twee meisjes. De man werd omstreeks 22.00 uur op Het Heem aangehouden.

De man zou eerder op De Drift te Drachten twee meisjes hebben aangerand. Toezichthouders van de gemeente hebben als eerste met de meisjes gesproken en zij gaven het signalement door aan de politie. Na een korte zoektocht troffen de agenten de verdachte aan waarna hij is aangehouden.

De man is overgebracht naar het arrestantencomplex te Leeuwarden en daar ingesloten. De zaak is in onderzoek en behandeling bij de afdeling Zeden van de politie Noord Nederland.