Lawei-verhoren: 'Koers was nooit ontbinden'

Publicatie: wo 25 april 2018 14.48 uur

DRACHTEN - Tot op het laatste moment is geprobeerd om met bouwer Van Norel tot een goede afronding van de vernieuwbouw van De Lawei in Drachten te komen. Dat stelt voormalig burgemeester Tjeerd van Bekkum van Smallingerland, die woensdag als laatste onder ede door de onderzoekscommissie is verhoord. "Koers is nooit ontbinden geweest."

Van Bekkum sprak waardering uit voor de wijze waarop verantwoordelijk wethouder Marja Krans, die later vanwege het dossier opstapte, zich in het onderwerp had ingevreten. Als burgemeester steunde hij de gevaren koers. "En daar stond het hele college achter, ondanks dat het onderling ook weleens heeft geknetterd. Het ging niet soepel in het begin. Maar als het gaat om de inhoud en keuzes, los van de persoonlijke relaties want je hoeft als wethouders echt geen vrienden te zijn, was er aan het eind van de rit altijd consensus."

Volgens Van Bekkum was er vertrouwen. Wethouder Krans had in het hele proces wellicht naar de mogelijkheden van een second opinion gevraagd maar heeft dat nooit geëist. Ook heeft het college niet in gezet op mediation tussen de schouwburg en de bouwer. "Omdat we te ver in het proces zaken en De Lawei wilde dat ook niet. Dan gaan wij dat niet eisen. Ook omdat wij vertrouwen hadden in de zaak waarin Van Norel een wanprestatie had geleverd." Van Bekkum stelde als voorzitter van het college van wethouder Krans haar mede-bestuurder altijd "behoorlijk in het proces heeft meegenomen."

"Het besluit wordt gemaakt op basis van de argumentatie van De Lawei, de portefeuillehouder en de ambtenaren die het belang van het belang toelichten. Het ontbinden van het contract met Van Norel is dus een optelsom van de feiten en overtuiging."

Donderdag gaat de onderzoekscommissie door met de openbare verhoren in het Van der Valk-hotel in Drachten. Dan komen de voormalig wethouder Nieske Ketelaar en Marja Krans en voormalig controller Edgar Kuipers aan bod.