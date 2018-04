Tsiispuntsje krijgt nieuwe eigenaar

Publicatie: ma 23 april 2018 11.00 uur

DRACHTEN - Kaaswinkel ’t Tsiispuntsje aan de Houtlaan in Drachten heeft een nieuwe eigenaar. De delicatessenzaak is nu in handen van Anja Postmus. De Drachtster onderneemster heeft per 18 april het stokje overgenomen.

De winkel is al jarenlang een begrip in Drachten. Postmus is dan ook blij dat zij deze kans heeft gekregen. “Ik heb jarenlang op de markt gestaan en vind het hartstikke mooi dat ik nu een vaste plek heb kunnen vinden”.

Op donderdag 26 april is de officiële heropening. En daar hoort natuurlijk ook een openingsactie bij. Iedereen die in het openingsweekend een stuk Stompetorenkaas van 500 gram haalt krijgt er gratis een plankje bij. De actie geldt zo lang de voorraad strekt.

Naast kaas zijn er in de zaak ook diverse andere lekkernijen te verkrijgen. Zoals bijvoorbeeld nootjes, chocolade en heerlijke stukken spek. Daarbij biedt ’t Tsiispuntsje ook cadeaupakketten aan, al vanaf €9,95!

Openingstijden:

Woensdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30

Zaterdag: 9.30 - 17.00

’t Tsiispuntsje is te vinden aan de Houtlaan 1 in Drachten (aan het pleintje naast de C&A). De winkel is ook geopend op Koningsdag. Meer info is te vinden op de Facebookpagina.

FOTONIEUWS