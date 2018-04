Bij Van Reenen Glas is iedereen welkom

Publicatie: wo 18 april 2018 21.15 uur

DRACHTEN - Van Reenen Glas kan veel betekenen voor de zakelijke markt als het gaat om het snijden en leveren van beglazingen en materialen. Een groot aantal klusbedrijven, schilderbedrijven en timmermannen weten hun weg al te vinden naar Van Reenen Glas te Drachten. Mede dankzij de ruime openingstijden, goede bereikbaarheid en scherpe prijzen is Van Reenen Glas uw ideale zakenpartner in de glasindustrie.

Ruim assortiment

Voor al uw dubbel glas of triple glas, maar ook enkel glas (float glas, figuurglas, veiligheidsglas, inbraakvertragend of brandvertragend) kunt u bij Van Reenen Glas terecht. Alles wat u nodig hebt voor uw nieuwbouw, verbouw of renovatie project is daar te verkrijgen. Zowel grote als kleine aantallen zijn geen probleem en ook materialen zijn ruim op voorraad. Doordat Van Reenen Glas beschikt over een grote werkplaats met een computer gestuurde machine waarmee zij glas kunnen snijden, zagen en slijpen kunnen zij alle soorten enkel glas gewoon uit voorraad leveren, soms zelfs klaar terwijl u wacht.

Scherpe prijzen en lopende acties

Speciaal voor bedrijven heeft Van Reenen Glas nu een zakelijke prijslijst opgesteld met scherpe tarieven. Ook heeft Van Reenen Glas zeer regelmatig interessante acties en aanbiedingen om haar klanten nog meer tegemoet te komen.

In de maand april staan de kitten in de schijnwerpers. Van Reenen Glas gebruikt voor het monteren van haar beglazingen hoogwaardige kitten, lijmen, stopverf, etc. “Wij willen ook ú als zakelijke klant de kans bieden om te werken met deze kwalitatieve producten. In de maand april hebben wij daarom een actie op onze hoogwaardige kitten en stopverf. Vraag snel naar onze voorwaarden!”

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Van Reenen Glas of wilt u vandaag nog uw offerte of prijslijst aanvragen? Kijk dan op www.vanreenenglas.nl of kom langs bij de vestiging op de Hemmen 6 in Drachten. Ook kunt u zich via de site aanmelden voor de nieuwsbrief om in de toekomst geen acties meer te hoeven missen.

'Wie kwaliteit kiest, kiest Van Reenen Glas'

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.

Op afspraak: 17:00 tot 20:00 uur.

Zaterdag op afspraak tussen 09:00 en 12.00 uur.

Zon- en feestdagen gesloten.