Waar is het geld van Henk Eker gebleven?

Publicatie: ma 16 april 2018 14.15 uur

LEEUWARDEN - Waar is het geld van Henk Eker gebleven? De in januari 2013 vermoorde Oosterwoldiger zou met de verkoop van illegaal vuurwerk en de handel in wiet in de loop der jaren een aardig spaarpotje hebben opgebouwd. Volgens zijn weduwe zou Eker voor hij bij een ripdeal om een partij van 100 kilo hennep om het leven werd gebracht, zo'n 275.000 euro hebben opgespaard. Omdat de politie een paar keer langs was geweest, had Eker het geld ondergebracht bij een buurvrouw.

Witgewassen

Na de moord op Eker werd het de buurvrouw te heet onder de voeten, zij bracht het geld eerst bij haar moeder en vervolgens zou het bij de stiefzoon (50) van Eker zijn beland. Die stond maandag, samen met zijn ex-vrouw (47), terecht omdat hij het spaargeld van Eker verduisterd en witgewassen zou hebben. Zijn moeder, de partner van Eker had de zaak aan het rollen gebracht, zij zou van haar zoon nee op het rekest hebben gekregen toen zij het geld terug wilde hebben.

Contante betalingen

De vrouw deed vervolgens aangifte en het werd een politiezaak. De verdachte, woonachtig in Leeuwarden, verklaarde dat hij het geld nooit in huis heeft gehad. Ook zijn (ex-) partner wist van niets. Een behoorlijk aantal getuigen had echter tegen de politie gezegd dat het geld wel degelijk naar de stiefzoon van Eker was gegaan. Die zou het gebruikt hebben voor een aantal uitgaven, zoals de aanschaf van een sloep, een auto, een vakantie en meer zaken die steevast contant werden afgerekend.

Complot

Volgens de verdachte spannen de getuigen en zijn moeder en zijn broer tegen hem samen, er zou sprake zijn van één groot complot. Officier van justitie Marco van den Broek zag wel degelijk voldoende bewijs voor de verduistering. Volgens de officier heeft de verdachte in relatief korte tijd ruim 112.000 euro uitgegeven. Een bedrag dat volgens Van den Broek niet in verhouding staat tot het inkomen van de man.

Traceerbare bedrag

Die uitgaven zijn voor de officier niet alleen het bewijs dat de stiefzoon de nalatenschap van Henk Eker heeft verduisterd, hij heeft het geld ook nog eens witgewassen. Van den Broek kon niet bewijzen dat de man de volledige 275.000 euro heeft verduisterd. Maar de officier vond dat wel bewezen kon worden dat de verdachte het traceerbare bedrag, de 112.000 euro, heeft achtergehouden en witgewassen. Dat zijn ex-partner daar weet van had of daaraan heeft meegedaan kon volgens de officier niet worden bewezen. Zij moet worden vrijgesproken.

112.000 euro 'plukken'

Vanwege de dubieuze herkomst was het voor de verdachte 'wel erg makkelijk' om het geld achter te houden, stelde de officier. Omdat het om crimineel geld ging, ging de verdachte er vanuit er toch geen zaak van zou komen en dat hij het geld straffeloos achter kon houden, redeneerde de officier. Hij eiste een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Van den Broek verzocht de rechtbank om de 112.000 euro die bewijsbaar naar hem te herleiden, zijn van de verdachte te 'plukken'.

De Leeuwarder rechtbank doet op 30 april uitspraak.