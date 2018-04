Nominaties Rink van der Veldepriis 2018 bekend

Publicatie: di 10 april 2018 18.31 uur

DRACHTEN - De nominaties voor de Rink van der Veldepriis 2018 zijn bekendgemaakt. Er komen dit jaar 3 schrijvers voor de prijs in aanmerking: Geart Tigchelaar, Willem Schoorstra en Nyk de Vries. Tigchelaar met zijn boek Bêste jonge, Schoorstra met De nacht fan Mare en De Vries met Renger.

De prijsuitreiking staat gepland op vrijdag 15 juni aanstaande. Bij de skriuwersarke in de Veenhoop organiseren gemeente, stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumentaasjesintrum (FLMD) en It Fryske Gea dan een gezamenlijk evenement. Naast de uitreiking van de Rink van der Veldepriis vindt dan ook de aftrap plaats van het schrijversseizoen in de ark. De nieuwe tijdelijke bewoners van de skriuwersarke stellen zich voor aan het publiek.

De Rink van der Veldepriis bestaat sinds 2004. Iedere 2 jaar wordt de prijs uitgereikt aan de schrijver van het boek dat geschreven is in het Fries of in een van de Friese streektalen en het beste aansluit op het werk van Rink van der Velde. Daarnaast moet het boek geschreven zijn voor een breed lezerspubliek.

De winnaar van de Rink van der Veldepriis 2018 krijgt een beeldje, ontworpen door Anne Woudwijk en geïnspireerd op het werk van de Friese schrijver. Daarnaast ontvangt de winnaar een geldprijs van 2000 euro, beschikbaar gesteld door het FLMD.