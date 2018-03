Tilster rijdt veel te hard: rijbewijs kwijt

Publicatie: do 29 maart 2018 20.56 uur

SURHUIZUM - Een 49-jarige automobilist uit Kootstertille is donderdagmiddag bij Surhuizum het rijbewijs kwijtgeraakt. De bestuurder scheurde met 122 kilometer per uur over de Turfleane bij Surhuizum. Op deze weg geldt een maximumsnelheid van 60 km/u.

De verkeerspolitie controleerde zijn snelheid en hield hem staande. Er is tevens proces-verbaal opgemaakt.