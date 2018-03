Brand in een schuurtje in Driezum

Publicatie: zo 18 maart 2018 11.05 uur

DRIEZUM - In de nacht van zaterdag op zondag is, vermoedelijk door een houtkachel, een schuurtje aan de Master Hofstrastrjitte in vlammen opgegaan. Rond half drie werd de brandweer van Damwâld, een ambulance en de politie gealarmeerd voor de brand.

Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen uit het dak. Door snelle inzet kon de brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen. De eigenaar van het schuurtje had rook ingeademd en is door ambulancepersoneel gecontroleerd. De man hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het schuurtje kan als verloren worden beschouwd.