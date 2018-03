Drachtster is rijbewijs kwijt na video op Dumpert

Publicatie: di 13 maart 2018 19.20 uur

DRACHTEN - Een 33-jarige vrachtwagenchauffeur uit Drachten moest deze week zijn rijbewijs inleveren bij de politie nadat hij gevaarlijk rijgedrag had vertoond. De man haalde op 7 maart in Appelscha met zijn Bulstra-vrachtwagen een trekker in terwijl er op dat moment een tegemoetkomende auto aan kwam rijden. Hij moest daarop naar links uitwijken (de stoep op) om een aanrijding te voorkomen.

Het gevaarlijke rijgedrag kwam in het nieuws nadat er dashcam-beelden verschenen op de site Dumpert. De politie heeft vervolgens de chauffeur opgespoord en hij werd dinsdag gehoord. Het rijbewijs van de man is direct ingevorderd. Naast een proces-verbaal ten aanzien van het gevaarlijke rijgedrag zal betrokkene ook aangemeld worden voor de Educatieve Maatregel Gedrag.

De online videobeelden leverden de 33-jarige chauffeur nog meer problemen op. Zijn baas heeft de man kort na het verschijnen van het filmpje op staande voet ontslagen vanwege het ongewenste gedrag.