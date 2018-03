Vertrouwen in toekomst Caparis

Publicatie: do 08 maart 2018 13.40 uur

DRACHTEN - De raad van Smallingerland heeft dinsdag, in het laatste debat voor de verkiezingen, haar vertrouwen uitgesproken over de toekomst van Caparis. Er zijn nog steeds zorgen, met name over het aanbieden van maatwerk, toch wordt met name over het werk van directeur Alex Bonnema de loftrompet afgestoken.

"De heer Bonnema is met een 10-0 achterstand begonnen, maar is lijkt nu relatieve rust", gaf raadslid Anita Merkus van ChristenUnie aan. Wethouder Roel Haverkort bevestigt dat beeld. "De afgelopen drie vier jaar was Caparis een beetje verwaarloosde organisatie, door alle problemen. Er was geen ontwikkeling naar voren, het is eerder achteruit gegaan. Nu gebeurt er gelukkig het nodige."

Unaniem werd er ingestemd met de stand van zaken en de toekomst van een geherstructureerd Caparis. Wel vond een aantal partijen dat duidelijk moest zijn dat Caparis niet een exclusieve partner van de gemeente is. "Een partner, man niet meer dan een partner. Caparis staat niet dichterbij de gemeente dan andere werkvoorzieningen", lichtte fractievoorzitter Piet de Ruiter het standpunt van GroenLinks toe. Hij sloot zich aan bij een amendement van P.A.U.L. maar die haalde het uiteindelijk niet.